The Voice Kids : Une candidate ne peut plus participer à l'émission, la raison dévoilée

C'est ce soir que se déroule la première soirée des battles de The Voice Kids sur TF1. Trois jeunes chanteurs répartis en petits groupes viendront chanter dans leurs équipes respectives sous les yeux des quatre coachs : Louane, Patrick Fiori, Julien Doré et Kendji Girac.

Toutefois ce soir dans l'équipe de Louane, il y aura qu'un duo. En effet, la jeune candidate Zineb qui avait livré une prestation époustouflante avec sa reprise du titre One and only d'Adele, ne sera pas de la partie ce soir. D'origine marocaine, l'adolescente de 15 ans ne peut pas venir se présenter en France en raison de la fermeture des frontières. Son absence risque d'en décevoir plus d'un chez les téléspectateurs de l'émission.

Une de perdue, une de retrouvée

Si Zineb va manquer à l'appel pour le prime de ce soir, une ex-candidate de l'émission phare de TF1 sera de retour en tant que co-coach le temps d'une soirée, c'est Carla Lazzari, candidate de la saison 5 de The Voice Kids en 2018 et désormais candidate de la saison 12 de Danse avec les stars avec son partenaire Pierre Mauduy. Face aux jeunes candidats de la saison 2022 de The Voice Kids, la chanteuse du titre Bim bam toi aura un rôle de grande soeur face à ses successeurs : "Cette émission est une belle opportunité pour les petits qui s'y présentent. Personnellement, ça m'a ouvert beaucoup de portes et s'il peut leur arriver la même chose, c'est génial. Il faut qu'ils foncent", a-t-elle déclaré cette semaine chez nos confrères de Télé Loisirs.

La jeune femme qui dit avoir "reçu une vraie claque" en voyant les participants de la saison, n'est pas contre l'idée d'avoir accéder un jour sur le trône du jury de l'émission : "Si un jour on me propose de devenir coach dans l'émission, ça serait vraiment une super expérience et la boucle serait bouclée. Mais ce rôle implique une grosse responsabilité", a-t-elle exprimé.