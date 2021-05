The Voice : Marghe, Jim Bauer, Mentissa et d'autres Talents réunis pour un concert événement

Samedi 15 mai 2021 avait lieu la grande finale de The Voice sur TF1. La dixième saison s'est terminée en beauté avec de nombreux invités prestigieux et surtout la victoire de Marghe, qui a évolué dans l'équipe de Florent Pagny. "C'est quelque chose dont je rêvais depuis toute petite", nous a confié la jolie brune de 21 ans sur son petit nuage lors d'une interview. Mais alors que la compétition a touché à sa fin, les candidats ne sont de leurs côtés pas prêts à se dire aurevoir. Avec la complicité de Nikos Aliagas et les équipes du programme, certains d'entre eux se sont même d'ores et déjà donné rendez-vous ce lundi 17 mai à l'occasion d'un grand événement.

En effet, Mentissa, Jim Bauer, Marghe, Cyprien, Tarik, Arthur, Giada, Angelo, Luc Laversanne, Papa Drag et Axel vont livrer un concert acoustique live sur les réseaux sociaux officiels de The Voice dès 19h à l'occasion de la journée internationale de lutte contre l'homophobie, la transphobie et biphobie. Pendant une heure, les Talents de toutes les équipes confondues de l'aventure vont interpréter des chansons dont les messages "prônent l'amour, la tolérance et l'espoir", annonce un communiqué officiel. Certains d'entre eux accepteront même de partager leurs propres témoignages personnels liées à ces discriminations. Une manière pour eux de chanter une dernière fois ensemble, virtuellement toutefois en raison de la crise sanitaire.

Nul doute que cette belle initiative animée par Nikos Aliagas va réjouir de nombreux internautes.

Rendez-vous à 19h sur les pages Facebook et Instagram officielles de The Voice !