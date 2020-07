The Voice : Une candidate, ancienne anorexique, pose topless

Sur les 150 candidats à avoir tenté leurs chances lors des auditions à l'aveugle de The Voice en 2017, Lucie Vagenheim s'était surpassée. Les coachs de l'époque, Mika, Zazie, Florent Pagny et Matt Pokora avaient même été unanimes à son sujet, la voulant tous dans leur équipe. C'est finalement pour l'interprète de Savoir aimer qu'elle avait craqué et avec qui elle avait poursuivi son aventure jusqu'en finale. Le public lui avait malheureusement préféré de peu Lisandro Cuxi, protégé du chéri de Christina Milian à l'époque.

Qu'à cela ne tienne, la jeune Lucie aujourd'hui âgée de 19 ans n'a pas laissé tomber sa passion pour la musique, bien au contraire. Vendredi 3 juillet prochain, paraîtra même son tout premier EP intitulé Glaces brûlantes. Pour annoncer l'heureuse nouvelle, elle a partagé une photo d'elle topless sur Instagram ce mercredi 1er juillet 2020. Un moyen de prôner l'acceptation de soi, elle qui a été victime de graves troubles alimentaires. "GLACES BRÛLANTES - EP (J-2). c'est l'histoire d'un apprentissage long, d'un chemin douloureux pour trouver la paix", a-t-elle légendé, récoltant au passage de nombreux commentaires bienveillants.

J'ai réappris à vivre

Car, pendant deux ans, Lucie a lutté contre l'anorexie et la boulimie. Elle en parlait pour la première fois à coeur ouvert lors d'une conférence en mars dernier et expliquait s'en être sortie. "Je ne pleure plus quand je me regarde dans le miroir, je ne compte plus chaque calorie que je mange, j'ai réappris à vivre". Un renouveau qui ne s'est pas fait sans l'intervention d'un thérapeute : "J'ai entamé un travail psychologique, ça m'a sauvé la vie. Ma reconstruction a duré deux ans". Ce travail de longue haleine, elle l'a même évoqué dans une nouvelle littéraire intitulée Les Glaces brûlantes, parue en avril. Son album , qui porte le même nom, promet d'ores et déjà de parler lui aussi de ce fléau. D'ailleurs, deux singles ont été dévoilés il y a quelques mois, intitulés Manque d'audace et Hateuse...

Cette percée dans le milieu artistique survient deux ans après la sortie de son single My World, proposé lors de l'émission Destination Eurovision en 2018. Le titre n'avait pas été sélectionné, au profit de Madame Monsieur, qui avait alors représenté la France au Portugal. En plus de ce nouvel élan dans sa carrière, Lucie s'épanouit plus personnellement et file le parfait amour avec un certain Luca Carbini depuis un an. Une belle revanche sur la vie pour la jolie jeune femme !