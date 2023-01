Théo Curin fou amoureux de sa très discrète compagne, il partage un adorable cliché de son couple

Tout semble aller pour le mieux en ce moment pour Théo Curin. Le jeune athlète hors-norme, qui avait été amputé à seulement 6 ans de ses 4 membres à cause d'une méningite bactérienne fulgurante, vient de partager un magnifique cliché en noir et blanc de son couple, lui qui partage sa vie avec une jolie blonde depuis quelques mois désormais. Une photo sur laquelle les deux tourtereaux s'enlacent face à une étendue d'eau. Le jeune sportif semble également adresser un baiser sur la joue de sa compagne.

Pour rappel, il avait officialisé leur romance début août sur ses réseaux sociaux, en partageant quelques photos de leur journée à deux dans un célèbre parc d'attraction. Depuis, ils semblent donc filer le parfait amour. Ils avaient notamment été aperçus en train de partager un moment de complicité au mariage d'un ami du nageur. A noter que Libération en disait davantage sur le contexte de leur rencontre le 13 décembre dernier.

Son ex-compagne vient de se pacser

On apprenait notamment que les deux jeunes adultes se sont rencontrés à travers les réseaux sociaux et plus précisément sur Instagram, où Théo Curin est suivi par plus de 190 000 abonnés. Le journal révélait également qu'il habite "depuis deux ans à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine)" et qu'il gagne confortablement sa vie même s'il ne connait pas précisément le montant de son salaire mensuel. À noter que son prochain défi, dont on ne connait toujours pas les tenants et aboutissants, devrait avoir lieu en Afrique du Sud en 2024. Reste à savoir aussi s'il continuera sa nouvelle carrière d'acteur, lui qui à seulement 22 ans a déjà participé à plusieurs séries et téléfilms.

Pour en revenir à sa vie sentimentale, Théo Curin a été par le passé en couple avec une certaine Eugénie Vincent, photographe en free-lance ainsi que community manager. Et aux dernières nouvelles, la jeune femme a rapidement retrouvé l'amour puisqu'elle partage désormais sa vie avec un prénommé Alexis, étudiant en STAPS à Nantes. Les deux tourtereaux se sont d'ailleurs pacsés, comme elle le révélait sur son compte Instagram en octobre dernier.