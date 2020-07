Thibault Garcia plus jeune et avec des lunettes : une photo dossier dévoilée

S'il y a bien une chose que les internautes adorent, c'est quand les célébrités dévoilent des photos d'elles quand elles étaient plus jeunes. Les abonnés de Thibault Garcia sur Snapchat étaient donc les plus heureux du monde le 7 juillet 2020.

La semaine dernière, Jessica Thivenin, Thibault Garcia et leur fils Maylone (9 mois) se sont envolés pour le Sud de la France. Après avoir profité de quelques jours de sa famille, la belle blonde de 30 ans s'en est allée sur le tournage de la nouvelle saison des Marseillais vs Le Reste du monde. Son époux, quant à lui, est resté avec leur merveille et passe voir sa famille. L'occasion de retomber sur des photos de lui quand il était plus jeune. Il n'a d'ailleurs pas hésité à en dévoiler une sur Snapchat, un cliché qui a dû en surprendre plus d'un.

Sur l'image en question, le beau brun de 29 ans est un tout jeune adolescent. Il avait les cheveux coiffés en l'air avec du gel, les yeux à moitié fermés et des lunettes. Difficile de le reconnaître tant il a changé au fil des années. "Ne me jugez pas", a-t-il commenté sa photo.

Depuis, Thibault Garcia est devenu un charmant jeune homme qui fait rêver de nombreuses femmes. Mais le candidat - qui s'est fait refaire le nez et a craqué pour des implants capillaires - n'a d'yeux que pour sa belle Jessica Thivenin. Les deux candidats de télé-réalité ont craqué l'un pour l'autre il y a trois ans. Très vite, ils ont emménagé ensemble dans le Sud de la France, mais ont fini par s'installer à Dubaï. Les tourtereaux se sont mariés début 2019 et sont devenus les heureux parents de Maylone, le 7 octobre 2019. Tous les jours, ils se plaisent à partager leur quotidien avec leurs fans sur les réseaux sociaux.