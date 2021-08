Thierry Ardisson obligé de travailler à 72 ans : "Je n'ai pas fait fortune..."

Thierry Ardisson n'a pas dit son dernier mot. En janvier prochain, il sera attendu sur France Télévisions avec sa toute nouvelle émission baptisée L'Hôtel du Temps. Le concept est inédit puisque l'animateur s'entretiendra avec des personnalités disparues. Chose qui a été rendue possible grâce à la technologie appelée "Face Retriever". Thierry Ardisson a déjà enregistré un premier numéro avec Jean Gabin, qualifié de "bluffant" d'après Le Parisien et compte enchaîner avec Dalida et Coluche. "C'est le concept dont je suis le plus fier", se félicite l'époux d'Audrey Crespo-Mara auprès de nos confrères.

Ce grand retour sur nos antennes survient un peu plus de deux ans après son éviction avec fracas de Canal+ - il y présentait depuis 2006 son émission culte Salut les Terriens !, rebaptisée en 2018 Les Terriens du samedi avec sa déclinaison du dimanche. L'affaire s'était même poursuivie jusque devant la justice puisque Thierry Ardisson avait demandé 6,8 millions d'euros d'indemnités pour rupture abusive et brutale de contrat. Le tribunal de commerce de Paris ne lui avait finalement accordé que 800 000 euros. "Ce n'est pas assez, compte tenu du préjudice, déplore encore aujourd'hui Thierry Ardisson qui a fait appel. Ils m'ont viré en deux jours. Alors que c'est moi qu'on envoyait quand il y avait des déjeuners avec les annonceurs. Pas Leymergie, ni Hanouna. Si je gagne, je loue le Parc des Princes !"

En attendant de remporter le gros lot, Thierry Ardisson doit toujours emprunter le chemin des plateaux télé à 72 ans. Un plaisir tout autant qu'une nécessité pour l'homme en noir. "Après trente-cinq ans à la télé, j'ai de quoi vivre quand ça va mal. Mais il faut que je continue à travailler. Je n'ai pas fait fortune", a-t-il assuré. Cependant, il n'a pas de regret : "J'aurais été plus riche si j'avais vendu ma boîte à Endemol, comme Fogiel ou Karl Zéro. J'ai toujours privilégié ma liberté."