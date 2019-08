Thierry Godard : La mort de sa compagne, le drame de sa vie

Ce jeudi 29 août 2019, TF1 diffuse sa mini-série événement intitulée Le temps est assassin, adaptée du roman de Michel Bussi. Portée par Mathilde Seigner, la fiction compte un autre acteur de renom : Thierry Godard. Auprès de nos confrères du magazine Gala, l'acteur révélé dans Engrenages se livre et évoque le drame qui a marqué sa vie.

Il y a deux ans bientôt, fin 2017, Thierry Godard a perdu sa compagne. La comédienne et professeure de théâtre Blanche Veisberg est morte d'un cancer généralisé. La maladie l'a emportée en l'espace d'un mois. Un choc pour le comédien de 52 ans... "Ce drame a été une vraie leçon de vie", lance-t-il auprès de nos confrères.

Aujourd'hui, Thierry Godard a refait sa vie. En août 2018, le comédien a célébré son mariage avec sa nouvelle amoureuse, l'actrice Sophie Guillemin. "C'est allé très vite, comme une évidence, comme si Blanche l'avait mise sur ma route pour me rendre heureux", confie-t-il. Ensemble, les deux comédiens envisagent d'agrandir la famille : "Sophie a deux enfants de 5 et 14 ans. Je me verrais bien en faire d'autres." Rappelons que, de son côté, Thierry Godard est l'heureux papa de Lino, jeune homme de 18 ans né de ses amours passées avec Sandrine Degraef, sa première épouse.

Dans Le temps est assassin, série en huit épisodes d'environ 47 minutes chacun, Mathilde Seigner joue le rôle de Clotilde, qui revient en Corse vingt-cinq ans après un tragique accident qui a coûté la vie à son frère et ses parents. Mais dès son arrivée, l'héroïne doit faire face à d'étranges incidents... avant de tomber sur une lettre de sa mère Palma, annoncée morte dans l'accident.

L'interview de Thierry Godard est à retrouver en intégralité dans le magazine Gala, en kiosques depuis le 22 août 2019.