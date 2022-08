Thierry Henry fête ses 45 ans : qui est Andrea, le mannequin qui partage sa vie depuis 24 ans ?

Il fait partie de ces joueurs qui ont absolument tout remporté durant leur carrière. Élevé au rang de légende par les supporters d'Arsenal à Londres, ​Thierry Henry fait partie de ces rares joueurs à avoir une statue à sa gloire, preuve de l'impact qu'il a eu dans le sport. Champion du monde en 98 et d'Europe en 2000, il remporte également la Ligue des champions avec Barcelone et Lionel Messi. Une carrière de rêve pour un joueur d'exception, qui a parfaitement su se reconvertir après sa carrière de footballeur.

Dans un premier temps entraîneur, il n'a pas eu que de bonnes expériences, mais depuis un an, il fait le bonheur des amoureux de la Ligue 1 en tant que consultant pour Amazon Prime. Avec sa personnalité hors du commun, ​​Thierry Henry est rapidement devenu le chouchou des fans, qui n'hésitent pas à repartager ses interventions sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, le grand copain de Tony Parker fête ses 45 ans et il va certainement profiter de ce moment pour se retrouver avec les siens et notamment sa compagne, Andrea Rajacic, qui partage sa vie depuis 2008.

Ancien mannequin, elle est devenue la mère de trois de ses enfants

Les deux tourtereaux se sont rencontrés lorsque Thierry Henry évoluait du côté de Barcelone, en Espagne. Un véritable coup de foudre entre le footballeur et la sublime jeune femme, âgée aujourd'hui de 36 ans, qui a émigré aux Etats-Unis plus jeune. Devenue mannequin, elle travaille pour plusieurs studios célèbres, dont Milk à New York. En 2011, elle fonde sa propre entreprise d'évènementiel, The New York Issue. Avec le Français, les choses se passent à merveille et elle n'hésite pas à le rejoindre en Europe, puis à revenir en Amérique lorsqu'il y joue par la suite. Ensemble, ils vont avoir trois enfants, à commencer par le petit Tristan (né en août 2012), puis Tatiana (née en août 2015) et enfin Gabriel (né en novembre 2016).

​​​​​​​​Thierry Henry mène la belle vie avec Andrea et leurs trois enfants et nul doute qu'ils sauront célébrer à merveille ses 45 ans !