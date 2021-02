Thierry Henry : Ses enfants lui manquent, il démissionne et quitte le Canada

La pandémie de Covid-19 a grandement affecté Thierry Henry. Elle l'a contraint à passer toute une saison sans voir ses enfants. Pour éviter un nouvel éloignement, l'entraîneur de Montréal a décidé de quitter ses fonctions et le Canada...

C'est sur Twitter que Thierry Henry a annoncé son départ du CF Montréal. L'ancien attaquant français de 43 ans a publié une note en mentionnant son ancien club. Il y écrit : "J'écris ce message le coeur lourd. D'un point de vue personnel, L'année passée a été très difficile pour moi. Je n'ai pas pu voir mes enfants à cause de la pandémie. Malheureusement, ça ne changera pas à cause des restrictions en vigueur et du fait que nous devrons nous installer aux États-Unis pendant plusieurs mois au minimum. La séparation est un effort trop difficile pour mes enfants et moi. Je dois par conséquent, et avec tristesse, prendre la décision de rentrer à Londres et de quitter le CF Montréal."

Thierry Henry a ensuite remercié le club, son staff et les supporters pour leur soutien.