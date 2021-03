Thierry (L'amour est dans le pré 2014) : l'agriculteur marié à sa belle Christelle et papa de deux enfants

Thierry est un homme heureux. Grâce à L'amour est dans le pré, l'agriculteur de la saison 9 de l'émission, diffusée en 2014, a trouvé chaussure à son pied. Mais pas de la manière qu'on aurait pu imaginer. En effet, à l'époque, l'éleveur de vaches allaitantes des Alpes-Maritimes avait eu un coup de coeur pour une certaine Aurélie. C'est la seule prétendante d'ailleurs qu'il avait accepté d'accueillir chez lui. "Je ne serais pas honnête si j'invitais deux femmes dans ma ferme alors que je sais qu'il n'y en a qu'une qui est faite pour moi", déclarait-il à l'issue du speed dating.

Mais après avoir vécu une belle histoire d'amour, et devenant l'un des couples les plus emblématiques du programme romantique de M6, Thierry et Aurélie se sont séparés à la grande surprise de leurs fans. Le Montagnard avait expliqué lors du bilan avec Karine Le Marchand que leur relation allait un peu trop vite pour lui. Il n'a apparemment pas ressenti les mêmes craintes vis-à-vis de Christelle, celle dont il s'est épris quelques mois plus tard. La jeune femme n'était pas totalement inconnue du grand public puisque Thierry l'avait déjà rencontré lors de ses speed-datings, choisissant après coup de ne pas la retenir. Le destin en aura décidé autrement et les tourtereaux sont toujours aussi amoureux aujourd'hui. Thierry et Christelle se sont mariés et sont même les heureux parents de deux enfants : Capucine (5 ans) et Baptiste (4 ans).

En plus de s'épanouir dans leur vie de famille, les ex-candidats de L'amour est dans le pré le sont aussi professionnellement. Ensemble, ils ont décidé d'ouvrir un gîte en parallèle le leur activité d'agriculteurs, nommé Le gîte de Bergians à Beuil, une commune des Alpes-Maritimes. Sur la page Instagram officielle de ce projet, ils promettent une "évasion pour quelques jours au coeur de la montagne, aux porte du Parc du Mercantour, dans une ferme éloignée du village".