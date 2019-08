Thierry (L'amour est dans le pré 2014) papa de deux enfants avec Christelle

L'amour est dans le pré a permis à de nombreux agriculteurs de trouver chaussure à leur pied. Lors de son aventure en 2014, Thierry avait vécu une belle histoire d'amour avec sa prétendante Aurélie. Leur idylle n'a malheureusement pas duré, mais l'ancien candidat de M6 n'a pas perdu espoir. Et il a bien fait puisqu'il s'est épris de Christelle, une femme qu'il avait rencontrée lors des speed dating.

Les amoureux sont toujours ensemble aujourd'hui et sont même les heureux parents de deux enfants : Capucine (3 ans et demi) et Baptiste (2 ans). Deux merveilles qu'ils ont accepté de dévoiler lors du dernier tournage de L'amour est dans le pré, que sont-ils devenus ?, diffusé le 19 août 2019. "Ils ne font que des bêtises", a confié Thierry, amusé, devant les caméras de M6. Un bonheur qui fait plaisir à voir.

Le couple n'est pas le seul à avoir dévoilé son bonheur. Éric de la saison 11 a présenté sa petite fille Victoire (14 mois), Sophie et Matthieu (saison 8) ont aussi tourné devant les caméras avec leurs bambins, tout comme Benoît, l'heureux papa d'une petite Hémérence (1 an et demi).

Si certains ont trouvé leur bonheur, d'autres n'ont pas eu cette chance. Nous avons appris la rupture de Julie et Jean-Michel, Vincent et Marie-Laure ou Christophe et Angélique.