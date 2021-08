Thierry Lhermite atteint d'une maladie handicapante : sa soeur en a fait les frais

À l'honneur sur TF1, jeudi 5 août 2021 dans le film d'Un Indien dans la ville, Thierry Lhermitte partage avec Brad Pitt un point commun étonnant : celui d'être atteint de la prosopagnosie. Un trouble qui le rend incapable de reconnaître des visages. Invité par Michel Cymes sur le plateau d'Antidote sur France 2, en février dernier, l'acteur s'est épanché sur le jour où il n'avait pas réussi à reconnaître sa propre soeur. "Je ne l'avais pas vue depuis deux ans parce qu'elle était à l'étranger, a-t-il expliqué. Elle débarque et je ne savais pas qu'elle était à Paris. Et donc le temps qu'elle arrive d'une dizaine de mètres, je me dis : 'J'ai déjà vu cette personne, qui c'est, qui c'est ?". Une situation beaucoup trop familière pour Thierry Lhermitte qui a ensuite raconté vivre cela "plein de fois" avec diverses personnes.

Pour faire face à sa maladie, l'acteur de 68 ans a donc appris à utiliser son instinct lorsque des gens l'abordent. "Je me méfie, j'essaie de choper des indices", a-t-il partagé. Et depuis la pandémie de la Covid-19, Thierry Lhermitte a également expliqué avoir une parfaite excuse pour cacher son trouble. "Est-ce que le fait de porter un masque rend la vie plus difficile pour un prosopagnosique ?", a demandé Michel Cymes. "Non au contraire, a-t-il répondu. Parce que tout le monde a du mal. Et donc quand on me dit : 'C'est le masque ?' Je réponds : 'Bah oui, j'ai pas reconnu, c'est le masque."

Un homme courageux

Récemment, à l'occasion d'une interview vidéo accordée à nos confrères de Femme Actuelle, vendredi 30 juillet 2021, l'acteur des Bronzés a raconté le jour où il a traversé la Manche à la nage pour rejoindre sa chère et tendre. "La chose la plus osée que j'ai faite par amour, c'est pas grand-chose, mais j'ai rejoint ma fiancée en Angleterre à la nage", a-t-il expliqué. Concernant l'identité de la fiancée en question, tout porte à croire qu'il s'agit d'Hélène qui partage sa vie depuis plus de 40 ans. Ensemble, ils ont donné vie à trois enfants : Astrée (46 ans), Victor (42 ans) et Louise (28 ans).