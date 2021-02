Thierry Lhermitte atteint d'une maladie : il n'a pas réussi à reconnaître sa soeur

Michel Cymes a choisi Thierry Lhermitte comme invité de son nouveau talk-show médical. L'acteur a pu se livrer sur sa maladie, la prosopagnosie, sur le plateau d'Antidote (France 2). Un trouble largement popularisé par Brad Pitt, qui est incapable de reconnaître des visages ou encore des noms. Thierry Lhermitte mène le même combat, si bien qu'il n'est pas parvenu à reconnaître sa propre soeur.

"Je ne l'avais pas vue depuis deux ans parce qu'elle était à l'étranger, a-t-il avoué.. Elle débarque et je ne savais pas qu'elle était à Paris. Et donc le temps qu'elle arrive d'une dizaine de mètres, je me dis : 'J'ai déjà vu cette personne, qui c'est, qui c'est ?'". Malheureusement, ce genre de situation n'est que trop familière à Thierry Lhermitte. Il a concédé ainsi oublier "plein de fois" diverses personnes.

Avec le temps, l'acteur des Bronzés a appris à utiliser son instinct lorsqu'on vient l'aborder. "Je me méfie, j'essaie de choper des indices", a-t-il expliqué, rusé. Pour Thierry Lhermitte, les temps sont bien meilleurs depuis que la Covid-19 s'est fait une place de choix en France. "Est-ce que le fait de porter un masque rend la vie plus difficile pour un prosopagnosique ?", a questionné Michel Cymes. "Non au contraire, a-t-il répondu. Parce que tout le monde a du mal. Et donc quand on me dit : 'C'est le masque ?' Je réponds : 'Bah oui, j'ai pas reconnu, c'est le masque.'"

Si Thierry Lhermitte s'amuse de son étrange lien avec Brad Pitt, la prosopagnosie est un trouble assez répandu puisque le journaliste Philippe Vandel, Éric Naulleau ou encore l'actrice Aude Gogny-Goubert en sont atteints. Thierry Lhermitte s'était déjà confié sur sa maladie par le passé. "Quand pour la troisième fois, je me présente à quelqu'un qui m'a pourtant déjà dit dix minutes avant, 'Je vous ai déjà vu', c'est horrible. Je mets alors cela sur le compte de la blague. En fait, c'était sincère", avait-il raconté, toujours avec humour, comme le rapporte Allociné.