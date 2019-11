Thierry Lhermitte : Ce moment embarrassant face à Isabelle Huppert

Ce mercredi 13 novembre, Thierry Lhermitte dînait au côté d'Anne-Élisabeth Lemoine dans C à vous. En pleine tournée promotionnelle pour Joyeuse Retraite !, film qui sort 20 novembre prochain et dans lequel il donne la réplique à Michèle Laroque, l'acteur a raconté quelques savoureuses anecdotes.

L'émission a pris une tournure tout à fait inattendue quand Pierre Lescure a enclenché une boîte à pets. Soudainement, des bruits de flatulences ont retenti sur le plateau, déclenchant rires et malaise. L'interprète du fameux Popeye des Bronzés a alors raconté un souvenir personnel. Très amateur de cette fart machine, il l'utilise depuis longtemps avec ses potes, ils ont même inventé un jeu. "Le jeu consistait à avoir deux télécommandes pour déclencher l'appareil. Chacun le déclenche quand il veut et il faut tenir. Je l'ai fait à un copain à la douane américaine et le truc, c'est de tenir", a alors commencé à expliquer Thierry Lhermitte. "C'est drôle parce que c'est un truc de stoïcisme", précise-t-il. Un jeu qui l'a mis dans une situation embarrassante "dans le salon business de New York" quand arrive Isabelle Huppert : "Et là, mon copain déclenche l'appareil et il faut tenir. Le jeu, c'est de ne pas s'excuser, de ne rien dire."

Anne-Elisabeth Lemoine a tenu à expliquer à l'actrice : "Elle croit toujours, sauf si elle nous regarde ce soir, que vous avez des problèmes de gaz..." Thierry Lhermitte, lui, n'a jamais révélé à Isabelle Huppert qu'il s'agissait d'une blague potache entre copains.