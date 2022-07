Thierry Lhermitte odieux dans "Game of Talents" ? Son comportement pointé du doigt par les internautes

Après l'humoriste Jarry, parti sur France 2, c'est l'animateur des 12 Coups de Midi Jean-Luc Reichmann qui a repris les rênes de l'émission Game of Talents ce samedi 16 juillet sur TF1. De nombreuses personnalités étaient présentes afin de former deux équipes pour la bonne cause. La comédienne Michèle Laroque, le danseur Sofiane Chalal et l'actrice Alysson Paradis jouaient en faveur des Restos du Coeur tandis que les acteurs Thierry Lhermitte, Antoine Duléry et Jeanne Balibar jouaient en faveur de la Fondation pour la recherche médicale.

Thierry Lhermitte "honteux et nonchalant"

Au-delà du changement d'animateur et du contenu de l'émission, un autre détail a interpellé les internautes, c'est l'attitude de Thierry Lhermitte que beaucoup ont senti pas très emballé par le concept de l'émission. Son attitude a été très commentée sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter. "Thierry Lhermitte les bras croisés genre il s'en blc total", "Moi c'est l'humeur de Thierry Lhermitte qui m'agace, il tire la tronche !!", "Mauvais choix de casting ce soir. Dommage. Mais surtout heureusement y'a pas la clique d'Arthur au secours. Y'a des tas de gens à inviter, Thierry Lhermitte c'est le pire invité. Honteux et nonchalant. C'est irrespectueux et il n'est pas drôle", ainsi peut-on lire sur les réseaux sociaux.