Thomas Pesquet et sa compagne Anne : La raison pour laquelle le couple n'a pas d'enfants

Lorsqu'il n'est pas dans l'espace pour une mission, Thomas Pesquet partage des moments de complicité avec sa compagne Anne Mottet. Deux tourtereaux qui ont toutefois décidé de ne pas avoir d'enfants. "On n'a jamais eu tellement le temps, ni l'envie irrépressible d'en avoir", confiait le spationaute au Parisien Week-end, en avril 2021, en ajoutant qu'il s'agit ici d'"un choix de couple".

Mais sa profession n'y est peut-être pas pour rien non plus. "Ce n'est pas un métier idéal pour la famille", avait-il d'ailleurs reconnu lui-même pour l'hebdomadaire, avant d'ajouter : "Astronaute, c'est une passion dévorante. Je travaille toute la journée et le soir aussi. Le week-end, je fais du sport, ce qui fait aussi un peu partie du job. C'est un métier qui contamine tout. On se laisse facilement absorber et la famille passe alors en second, malheureusement. Je pense qu'il faut essayer d'en profiter à fond entre les missions et dégager du temps pour ses proches, sinon, les liens se distendent".

Comme des vacances en centre aéré

Un quotidien certes difficile pour ses proches, mais aussi pour lui. Car, si "la vie est plus simple dans l'espace" pour l'ingénieur émérite, l'absence de ceux qu'il chérit tant finit malgré tout par se faire sentir là-haut : "C'est un peu comme des vacances en centre aéré. C'est une parenthèse avec de nouveaux amis, de nouveaux paysages (...). Mais au bout d'un moment, on a envie de retrouver sa vie normale, sa chambre, ses parents... de revenir sur sa planète".

C'est donc sans enfant que Thomas Pesquet et Anne Mottet se sentent épanouis. Il faut dire que sa dulcinée a, elle aussi, un métier assez prenant, puisqu'elle est, aux dernières nouvelles, chargée de politiques d'élevage à la FAO, département de l'Organisation des Nations unies pour l'Alimentation et l'Agriculture. "Elle travaille à sauver le monde, développe des cultures résistant aux changements climatiques", expliquait son célèbre compagnon pour Libération en 2017. À noter qu'elle serait installée du côté de Rome, en Italie, tandis que lui vivrait à Cologne, en Allemagne.