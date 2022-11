Thomas Solivérès en couple avec Lucie : une jolie brune issue d'une famille très célèbre

Ce jeudi 3 novembre, France 3 diffuse les deux derniers épisodes de la mini-série Les Aventures du jeune Voltaire avec Thomas Solivérès dans le rôle principal de Voltaire aux côtés de Bernard Le Coq (Voltaire âgé), Christa Theret (Adrienne Lecouvreur) ou encore Hippolyte Girardot (duc de Sully).

En plus d'être un acteur talentueux, Thomas Solivérès est aussi un homme amoureux. Le jeune homme de 32 ans partage la vie de la fille d'un célèbre acteur. Et sa compagne n'est autre que... Lucie Boujenah, la nièce de Michel Boujenah que l'on ne présente plus. La jolie brune de 35 ans a déjà derrière elle, un beau bagage cinématographique puisqu'elle a joué dans la série Soda qui a révélé Kev Adams. Lucie Boujenah y incarnait Jenna. Elle a également joué aux côtés de Virginie Efira dans 20 ans d'écart de David Moreau (2013), dans 24 Jours : La Vérité sur l'affaire Ilan Halimi d'Alexandre Arcady (2014) et même à la télévision dans Alice Nevers sur TF1 et Marianne sur Netflix.

Lucie Boujenah, une travailleuse comme son célèbre oncle Michel

Lucie Boujenah et Thomas Solivérès, également frère d'Olivier Solivérès, ont en commun la même passion pour la comédie. Mais cette passion, Lucie Boujenah la doit avant tout à son oncle Michel comme elle l'a confié à nos confrères de Gala en 2019 : "Michel est un bourreau de travail, il m'a toujours dit qu'il faut bosser, que ça ne vient pas tout de suite mais que ça finit par payer. Je me sens comprise par les miens, personne ne m'a empêchée de faire ce que j'aime." Dans cette même interview, elle a également confié avoir connu des moments un peu chaotiques dans sa carrière : "Ce métier est merveilleux, mais il implique aussi de grands moments de vide, de trous noirs énormes", a-t-elle dit. Et d'avouer : "J'ai renoncé à beaucoup d'auditions avant de franchir la porte. Persuadée que les autres étaient bien mieux que moi pour ce rôle."

Par ailleurs, Lucie Boujenah, fille du médecin Jean-Louis Boujenah, est aussi la fille d'une monteuse de films. Son grand-frère Matthieu est également acteur et sa soeur Jeanne est scénographe.