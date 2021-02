Thomas Solivères : Qui est sa compagne Lucie Boujenah ?

Depuis quelques années désormais, Thomas Solivères arpente les tapis rouge au bras d'une jeune femme pas complètement inconnue : Lucie Boujenah. Cette comédienne de 33 ans vit une belle histoire discrète avec l'acteur. Ils partagent parfois leur bonheur sur les réseaux sociaux. On a d'ailleurs vu l'interprète de Voltaire (France 2) poser avec une certaine Tonie, la chienne de Lucie Boujenah. Habiteraient-ils déjà ensemble ?

Lucie Boujenah n'est autre que la nièce de Michel Boujenah, et la cousine de Laura Boujenah. Après avoir commencé sa carrière il y a dix ans dans un épisode de R.I.S Police scientifique, l'actrice a gagné une certaine notoriété en interprétant Jenna dans la série Soda. Par la suite, on a pu la voir au cinéma, au côté de Virginie Efira dans 20 ans d'écart ou encore Five.

Les abonnés Netflix l'auront sûrement reconnue, puisqu'elle interprétait Camille dans la série d'horreur française Marianne, sortie en 2019. Lucie Boujenah a eu l'opportunité de tourner auprès de son compagnon, dans le film Edmond d'Alexis Michalik. Prochainement, Lucie Boujenah tournera dans le prochain film de Caroline Chomienne, Véra.