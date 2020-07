Thylane Blondeau en charmante compagnie à l'anniversaire de Maéva Coucke

Il y a quelques semaines encore, organiser une telle fête aurait été impossible, mais le confinement n'est plus d'actualité. Si la pandémie de coronavirus reste une menace certaine en France et qu'elle continue de faire des victimes, les fêtes sont à nouveau autorisées.

Le 27 juin 2020, Maéva Coucke a organisé une fête à l'occasion de ses 26 ans qu'elle fêtait le lendemain. Miss France 2018 a convié plusieurs copines Miss à la rejoindre sur la péniche Pastel, à Paris, pour passer un agréable moment.

Sublime dans une petite robe noire effet guêpière et lingerie, Maéva Coucke a pu compter sur la présence de Clémence Botino, Miss France 2020, qui a récemment échappé à un incendie meurtrier, la ravissante Camille Cerf (Miss France 2015), mais également Iris Mittenaere. Souvent en vacances en Corse, à faire découvrir des paysages et des hôtels de rêve à ses abonnés Instagram, Miss France et Miss Univers 2016 ne s'est pas rendue seule à la soirée d'anniversaire de Maéva Coucke. Elle était accompagnée de son amoureux, Diego El Glaoui. Comme à chacune de leurs apparitions, les tourtereaux se sont montrés particulièrement complices.

Un autre mannequin faisait partie des invités, Thylane Blondeau. La sublime fille de 19 ans de Véronika Loubry était accompagnée d'un bel Apollon, un mannequin répondant au nom de Renan Pacheco. Habillée d'un petit short et d'un sweat large, la belle a laissé planer le doute sur sa relation avec son cavalier. Mystérieuse, la jeune femme l'est en ce moment. Séparée Milane Mirette, l'égérie Cacharel s'est récemment affichée enlacée avec un autre garçon sur Instagram, sans dévoiler son identité... S'agissait-il de Renan Pacheco ou non ? Le suspense reste entier...

Ce qui n'est en revanche pas un secret, c'est que Maéva Coucke a passé une excellente soirée. Gâtée, l'ancienne reine de beauté a reçu une paire de claquettes Dior en cadeau. Comblée, la jolie rousse a publié un message de remerciements par la suite, sur Instagram. "28.06.20. 1 an de plus aujourd'hui ! J'ai fêté mes 26 ans entourée de mes amis et c'était ça, mon plus beau cadeau... Merci à tous pour vos messages et vos souhaits, je suis heureuse de partager tous ces moments à vos côtés de près ou de loin grâce aux réseaux, merci pour votre amour ! LOVE. Mille mercis à mon ami @loicberardengo et la péniche @pastelsurseine d'avoir organisé mon anniversaire sur la Seine, à @lateliersweetcake pour ce beau gâteau", a-t-elle publié.