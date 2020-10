Tiffany (Mamans & Célèbres) victime d'un drame familial : son absence expliquée

D'ordinaire, Tiffany Cruchou apparaît toujours souriante sur les réseaux sociaux. La candidate révélée dans la saison 1 de Mariés au premier regard (M6, en 2016) se plaît à partager des bribes de sa vie avec son mari Justin, rencontré grâce à l'émission, et leurs filles Romy (2 ans) et Zélie (10 mois). Mais récemment, la jeune femme de 30 ans n'avait pas le coeur à la fête et s'est donc fait discrète.

Lundi 19 octobre 2020, c'est en effet une bien triste nouvelle que Tiffany Cruchou a annoncé en story Instagram. "Nous avons vécu un drame familial ce week-end. Je ne suis pas du tout prête à en parler, d'où mon absence", a tout d'abord écrit la star de Mamans & Célèbres (TFX). Elle a ensuite précisé qu'elle allait "revenir en douceur" sur les réseaux sociaux, "parce que la vie continue".

Tiffany Cruchou peut heureusement compter sur son mari Justin pour l'épauler. Mais pas que ! "Les filles vont bien et c'est d'ailleurs elles qui nous boostent", a-t-elle conclu. Des mots rédigés en légende d'une photo de ses pieds.

Comme promis, la belle brune a fait son retour petit à petit en story Instagram. Tiffany a partagé de nombreux bons plans ou des activités réalisées avec Romy et Zélie. Et cette fois, elle a accepté de dévoiler son doux visage. Nul doute qu'elle pourra compter sur ses abonnés pour tenter de lui redonner un peu le sourire dans les jours à venir.

Le tournage de Mamans & Célèbres devrait aussi lui permettre de se changer un peu les idées. Dans les épisodes diffusés actuellement, les téléspectateurs ont en effet le plaisir de découvrir sa jolie famille. "C'est une émission très proche du quotidien. On n'est pas du tout dans une télé-réalité avec des scénarios, des rôles à jouer. Je trouvais ça chouette de mettre en avant le quotidien de beaucoup de mamans", avait-elle notamment confié à Purepeople début octobre. Tiffany s'était aussi confiée sur son couple et ses complexes.