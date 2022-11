Tina Arena maman d'un garçon avec un Français... et ce n'est pas un inconnu !

Le 1er novembre 2022, Tina Arena fête son 55e anniversaire. Et depuis près de 20 ans, la chanteuse d'origine australienne vit un amour parfait avec un sexy frenchy prénommé Vincent. Un homme grand, plutôt beau et aux cheveux mi-longs comme le dévoilent les dernières photos connues de lui. En plus d'être séduisant, le fameux Vincent est un homme à succès puisqu'il a été le producteur de la comédie musicale Notre-Dame de Paris. C'est d'ailleurs grâce à ce spectacle qu'ils ont pu se rencontrer et tomber amoureux.

Tina Arena avait en effet évoqué leur véritable coup de foudre lors d'un entretien accordé à Paris Match en 2015. C'est grâce à Patrick Fiori qu'il se sont rencontrés. Le Corse lui avait présenté Vincent en 2000 lors d'une fête pour la dernière londonienne de Notre-Dame de Paris. "On a discuté pendant deux bonnes heures. Je me suis dit : celui-là, c'est le bon !", avait-elle révélé. Cinq années plus tard, en 2005, les tourtereaux ont accueilli un enfant prénommé Gabriel.

Très discrète, la belle chanteuse évoque très peu sa privée. Néanmoins, questionnée sur le mariage, elle avait accepté d'en dire un peu plus. Comme elle l'a fait savoir lors d'une interview réalisée pour 66 Minutes il y a plusieurs années, si un jour elle se mariait, son compagnon serait le dernier à l'apprendre. Aussi, elle a dévoilé que si mariage il y avait, cela pourrait être synonyme de "crise diplomatique" puisque son compagnon et elles sont issus de deux pays différents.

Depuis leur rencontre, Vincent est devenu l'agent artistique de la chanteuse et avec leurs fils, ils vivent à différents endroits de la planète, entre La France, l'Australie et l'Angleterre. "Où que nous soyons, notre fils reprend le fil de sa scolarité. Résultat, il est partout chez lui, aussi bien à Melbourne que dans notre maison de la région parisienne", avait annoncé le compagnon de Tina Arena à NonStop People en 2017. Une vie tranquille que la belle Australienne protège puisque sur son compte Instagram ne figurent ni des photos de son chéri ni de son enfant.