Tina Kunakey : En maillot et string à la plage, Nabilla et Ayem Nour valident

Le Brésil leur manquait, Tina Kunakey et Vincent Cassel y sont retournés ! Le mannequin continue de partager de superbes photos de sa vie à Rio de Janeiro. Sur la dernière en date, elle pose en maillot et string coloré dans un décor magnifique...

Tina Kunakey compte plus d'un million d'abonnés sur Instagram. Un million d'internautes qu'elle régale en publiant les images de son retour à Rio de Janeiro. Sur une nouvelle publication ce mardi 5 janvier 2021, Tina partage les souvenirs d'une balade en bateau. Photographiée de dos par son amie Morgane Lay, la bombe de 23 ans et jeune maman de la petite Amazonie porte un ravissant maillot deux pièces coloré, au motif tie and dye.

En commentaire, les followers de Tina s'en sont donnés à coeur joie ! Nabilla, Ayem Nour ou encore la chanteuse britannique Iamddb ont exprimé leur admiration pour l'épouse de Vincent Cassel. "Tu es un tel rêve", écrit cette dernière en portugais.