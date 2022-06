Tina Kunakey en robe transparente : main aux fesses et tendres baisers avec Vincent Cassel

Pour découvrir la beauté des Marais salants, vous pouvez regarder la série Ici tout commence, vous rendre dans le sud de la France, entre Aigues-Mortes, le Grau-Du-Roi et Port-Camargue... ou bien obtenir une invitation pour un défilé Jacquemus. Le lundi 27 juin 2022, le petit prince de la mode a effectivement présenté les modèles de sa collection automne-hiver 2022-2023 dans ce cadre magique aux couleurs irréelles. Lui qui avait déjà charmé les foules à Hawaï ou dans un champs de lavande de Valensole a, à nouveau, tapé fort avec un décor hors du temps.

Parmi les beautés qui ont assisté au défilé "Le Papier" de Simon Porte Jacquemus aux Salin de Giraud, à Arles, on retrouve notamment Jeanne Damas, Jorja Smith, Amina Muaddi et Tina Kunakey. Cette dernière, grande habituée des front rows du créateur, était tout naturellement accompagnée par son compagnon et époux, le comédien Vincent Cassel, qui s'est montré très tactile et l'a embrassé langoureusement face aux photographes. Le mannequin toulousain portait, pour l'occasion, pour une sublime robe noire totalement transparente.

Ce petit instant de complicité, au milieu des dunes de sel, n'est qu'un parmi tant d'autres. En couple depuis 2015, mariés à Bidard, dans les Pyrénées-Atlantique le 24 août 2018, les tourtereaux sont vite devenus l'un des duos les plus glamour de France. En avril 2019, ils ont accueilli une petite fille, baptisée Amazonie, qui a donc récemment célébré son 3e anniversaire. Mais la vie de famille n'empêche ni papa, ni maman, d'avoir une vie professionnelle et des loisirs. Régulièrement en voyage, Paris, Venise ou îles paradisiaques, ils abreuvent sans arrêt les réseaux sociaux de photographies mettant en scène leur idylle flamboyante. Quelques jours auparavant, c'est à l'ambassade d'Italie que Tina était aperçue, nombril à l'air en jaune fluo. Elle assistait, alors, à la présentation d'une nouvelle collection de bijoux Bvlgari...