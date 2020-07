Tina Kunakey : Topless en culotte avec un chien, Vincent Cassel taquin

Sublime et toujours très sexy, Tina Kunakey a dévoilé de nouvelles images de sa collaboration avec la marque de lingerie Cuup le 11 juillet 2020. Dans une série de trois clichés aux couleurs chaudes, le mannequin de 23 ans pose avec un sex appeal et un magnétisme déconcertant. Topless en culotte, la femme deVincent Cassel a également pris la pose dans un ensemble de lingerie noir... à côté d'un chien. Câline avec son étonnant et surprenant acolyte, la belle brune apparaît souriante et sensuelle. Des photographies qui ont fait fondre les nombreux followers de la maman d'Amazonie, dont son époux Vincent Cassel qui commente : "There's nuthin but a dog in me" (Il n'y a rien qu'un chien en moi). Un commentaire qui n'est pas passé inaperçu sur la Toile et qui démontre avec humour toute l'attirance et la complicité qui existe entre les deux époux.