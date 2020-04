Tina Kunakey : Sa grande soeur Kassy a accouché, le prénom du bébé révélé

Dans la famille Kunakey, on connaît bien Tina, la compagne de Vincent Cassel et mère d'Amazonie. On est également coutumier de la moue boudeuse de Zakari, le petit dernier du clan, abonné aux fashion weeks parisiennes. Kassy, en revanche, mène une vie un peu plus éloignée des médias. Et pour cause : loin d'elle les catwalks et autres plateaux de tournage : la maman de 30 ans dirige l'organisation Business Language Training, une plateforme basée à Barcelone qui propose des cours de langue par webcam. Polyglotte, elle parle elle-même cinq langues différentes. Largement de quoi tenir la discussion avec son petit Liam.