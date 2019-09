Tiphaine Auzière, émue, sur le couple Macron : "C'est une très belle histoire"

Brigitte Macron a été la cible des pires attaques sexistes et humiliantes, proférées par le président brésilien Jair Bolsonaro. "Cette femme est vraiment moche", avait assuré l'homme politique. L'attaque gratuite de trop pour Tiphaine Auzière, benjamine de la première dame. "Nous sommes en 2019 et des responsables politiques ciblent une femme publique sur son physique. Réveillons-nous ! (...) Tous ensemble, on balance nos misos", a déclaré la jeune femme de 35 ans il y a quelques jours sur Twitter. C'est pour son initiative #BalanceTonMiso que Tiphaine Auzière a été l'invitée de Balance ton post (C8), où elle a pu s'exprimer sur ce qui l'a poussée à prendre la défense de sa maman.

"C'est pour moi un appel à l'indignation. L'idée, c'est que je pense qu'il y a beaucoup de gens, comme moi, qui sont contre cette banalisation des propos misogynes, de ce sexisme ordinaire, qui est une forme de violence morale", a-t-elle expliqué, le 12 septembre 2019.

"Ça ne nous affecte pas"

L'occasion pour Tiphaine Auzière de répondre aux viles critiques dont le couple Macron fait l'objet depuis déjà trop longtemps. "De mon point de vue, c'est une très belle histoire. Tous ceux qui la regardent de l'extérieur peuvent garder leurs commentaires désobligeants parce que, en tous cas, ça ne nous affecte pas", défend-elle. Grandir avec ce modèle porteur de tolérance a été un véritable avantage pour l'avocate. "Au contraire. En tous cas moi, ça m'a permis de grandir finalement avec une certaine ouverture d'esprit, une certaine acceptation des uns et des autres. Je trouve que l'amour mérite toujours d'être mis en valeur quels que soient les âges, les différences, les origines, les sexes, quels qu'ils soient", se réjouit-elle, manifestement émue.