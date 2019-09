Brigitte Macron insultée : Nabilla et Agathe Auproux prennent sa défense

Ce même lundi 9 septembre, le sujet des insultes envers Brigitte Macron a été abordé dans Touche pas à mon poste. Sur C8, Agathe Auproux s'est offusquée du comportement des dirigeants brésiliens. "On a tous parlé du président brésilien qui s'est exprimé la première fois, et maintenant c'est un ministre qui se permet d'en rajouter une couche et de dire 'Elle est carrément moche'. Donc tout le gouvernement brésilien va s'y mettre, et nous il faudra surtout rien dire parce que diplomatiquement ça le fait pas ?", a déclaré la chroniqueuse de Cyril Hanouna, pour qui "il est important d'avoir une réaction."

Invitée de TPMP, Sophie Davant a également partagé son point de vue. "Une fois de plus, on s'attaque au physique des femmes, mais jamais on ne dira d'un mec qu'il est moche, qu'il est vieux, qu'il est fatigué, qu'il est mal habillé, qu'il a du bide, jamais ! Alors qu'il y a une liste qui est très très longue", a soutenu l'animatrice de 56 ans qui va proposer une nouvelle émission intitulée Ma lettre en prime time sur France 2.