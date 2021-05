Tom Ellis (Lucifer) : Qui est sa femme, Meaghan Oppenheimer  ?

Apprêtez-vous à revivre des aventures endiablées ! Le vendredi 28 mai 2021, Netflix met finalement en ligne la deuxième partie de la saison 5 de Lucifer après des mois d'attente. Une occasion parfaite de prendre un coup de chaud devant les nouveaux épisodes, 9 à 16, notamment face à la plastique de rêve de celui qui incarne le seigneur des enfers, Mister Tom Ellis. Malheureusement, les fantasmes autour de sa personne resteront purement fictifs. S'il galère dans la série avec la belle Chloé - incarnée par Lauren German -, dans la vraie vie, Monsieur n'est plus un coeur à prendre.

Je remercie Meaghan qui parvient à me supporter

Sortez vos mouchoirs : Tom Ellis est bel et bien en couple. Il a rencontré l'autrice et scénariste Meaghan Oppenheimer en 2015, s'est fiancé à elle en 2017 et l'a épousée le 2 juin 2019 dans les bois, dans la vallée de Santa Ynez, en Californie. Depuis les tourtereaux roucoulent fort sur les réseaux sociaux, démontrant chaque jour un peu plus la force de leurs sentiments. En mars dernier, ils célébraient d'ailleurs l'anniversaire de cette jolie relation. "J'ai rencontré ce nugget d'amour il y a six ans, rappelait le comédien britannique sur Instagram. Je remercie Meaghan qui parvient à me supporter et à m'aimer de la plus belle des manières."