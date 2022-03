Tom Hiddleston fiancé à sa chérie Zawe Ashton ? Elle tente de cacher sa bague... en vain !

Mais quelle petite cachotière ! Alors qu'elle se rendait à la 75e cérémonie des BAFTA - les British Academy Film Awards -, organisée au Royal Albert Hall de Londres le dimanche 13 mars 2022, Zawe Ashton s'est bien gardée de révéler un petit détail de sa tenue. Vêtue d'une longue robe drapée de couleur rose, faisant crépiter les flashs au bras de son chéri Tom Hiddleston, élégant en Ralph Lauren, la comédienne et réalisatrice de 37 ans a soigneusement camouflé sa main gauche. Une coïncidence ? Une petite lubie ?

Il faut croire que non. Quelques heures après avoir foulé le tapis rouge, et avoir sourit aux photographes, Zawe Ashton et Tom Hiddleston ont retrouvé la présentatrice télé AJ Odudu au London's Grosvenor Hotel et ont célébré ces retrouvailles en trinquant et en prenant un selfie... qui a été partagée, ensuite, sur les réseaux sociaux. Or, que peut-on apercevoir sur l'annulaire gauche de Zawe Ashton ? Un immense diamant qui ressemble, à s'y méprendre, à une bague de fiançailles. Y aurait-il un projet de mariage dans l'air ?

Tom Hiddleston a été en couple avec la chanteuse Taylor Swift en 2016 et a eu beaucoup de mal à gérer la notoriété folle de sa partenaire. C'est pourquoi il mène sa vie dans l'ombre depuis et évite de trop s'épancher en public, sur le présent comme le futur. L'acteur britannique, 41 ans, a rencontré Zawe Ashton en 2019 alors qu'ils se donnaient la réplique dans la pièce de théâtre Betrayal - le rôle de Robert lui avait valu un Tony Award du meilleur acteur la même année.

Après avoir roucoulé en toute discrétion, les tourtereaux avaient été repérés ensemble lors d'un séjour romantique à Ibiza, en Espagne, en septembre dernier. Ils avaient finalement officialisé leur relation sur un tapis rouge new-yorkais dans la foulée. Selon les rumeurs, ils vivraient même dans le même appartement, depuis, dans la ville d'Atlanta, la capitale de l'État de Géorgie. Il semblerait que Tom Hiddleston et sa chérie Zawe Ashton soient prêts à passer à la vitesse supérieure...