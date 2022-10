Tom Hiddleston et Zawe Ashton parents pour la première fois : les deux acteurs ne dorment plus !

Ils sont passés à l'étape supérieure ! Tom Hiddleston et Zawe Ashton viennent d'accueillir leur tout premier enfant, apprend-on le 27 octobre 2022. Les deux comédiens, qui s'occupent actuellement de leur bébé, n'ont ni communiqué à ce propos, ni donné aucun détail à propos du nourrisson, sexe ou prénom. Heureusement, un proche du couple a confirmé cette jolie nouvelle auprès d'Us Weekly. Ouf.

Ils ne dorment pas beaucoup

"Tom et Zawe sont extrêmement heureux, précise cette fameuse source. Ils adorent être parents et sont emplis de joie. Ils ont les mêmes luttes que tous les nouveaux parents et ils ne dorment pas beaucoup... mais ils sont très contents." Tom Hiddleston et Zawe Ashton s'étaient rencontrés en 2019 en jouant, tous les deux, dans la pièce de théâtre Betrayal de West End. Le comédien britannique avait, auparavant, été en couple avec Susannah Fielding et il avait vécu une romance très médiatisée en 2016 avec la chanteuse Taylor Swift. Voilà qu'il vit enfin heureux en vivant, plus ou moins caché.

Je suis très heureux

De nature très discrète, Tom Hiddleston et Zawe Ashton ont accepté de s'afficher ensemble en de très rares occasions. Ils avaient notamment pris la pose, côte à côte, lors de la dernière cérémonie des BAFTA, les British Academy Film Awards, organisée au Royal Albert Hall à Londres en mars 2022. En cette occasion, les tourtereaux avaient, malgré eux, annoncé une délicieuse nouvelle. La réalisatrice, actrice et dramaturge portait ce soir-là, un énorme diamant à la main droite qu'elle avait essayé, tant bien que mal, de camoufler. Il avait été dit et répété que les amoureux avaient également eu droit à de nombreuses félicitations dans les coulisses de la cérémonie.

Interrogé à ce propos en juin 2022 par le journal LA Times, le timide Tom Hiddleston, actuellement à l'affiche de la série The Essex Serpent avec Claire Danes, avait seulement accepté de dire qu'il était "très heureux" avec Zawe Ashton. Toutes nos félicitations, juste au cas où...