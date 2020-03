Tom Payne (Prodigal Son) : En couple avec la soeur d'une célèbre actrice...

Tom Payne est de retour sur nos écrans ! L'acteur emblématique de The Walking Dead a obtenu le rôle principal de la série Prodigal Son, nouvelle acquisition de TF1, diffusée le mardi 10 mars 2020 en prime time. L'occasion d'en savoir plus sur ce comédien britannique, qui a fait ses armes dans la série Skins, au côté de Kaya Scodelario. Au casting d'autres fictions comme Waterloo Road, Luck ou encore New Worlds, c'est son rôle de Paul "Jesus" Monroe dans The Walking Dead qui lui apportera une certaine notoriété.

Depuis désormais plus de 7 ans, Tom Payne vit une belle histoire d'amour avec la chanteuse Jennifer Åkerman. L'acteur britannique de 37 ans a révélé dans le podcast The Talking Dead s'être fiancé avec cette artiste suédoise en novembre 2018. Elle est d'ailleurs la soeur de Malin Åkerman, célèbre actrice de comédies romantiques (27 Robes, Les Femmes de ses rêves, La Proposition...). À quelques rares occasions, cette jolie brune de 30 ans documente sa vie de couple sur les réseaux sociaux.