Tomer Sisley : l'acteur a "vu la mort" : grosse frayeur sur son dernier tournage

Récemment à l'affiche de Don't look up, le film catastrophe à gros budget de Netflix, Tomer Sisley poursuit une carrière prolifique entre la France et les Etats-Unis. En même temps, il faut dire que l'acteur de 47 ans sait se renouveler. En 20 ans de carrière, il a touché à tous les domaines : comédie romantique, polar, film d'auteur, etc...

Cependant, il reste aujourd'hui pour le grand public le visage du personnage de Largo Winch, qu'il a interprété dans deux films d'action en 2008 et 2011... et pour lequel il multipliait les cascades ! Plutôt téméraire, l'acteur a tout essayé, mais il s'est parfois fait très peur, comme il l'a confié à Télé 7 jours. Récemment, le base-jump, un saut en parachute dans les falaises, qu'il a réalisé pour le tournage de Balthazar, lui a plutôt déplu.

"J'ai vu la mort, ça s'est joué à deux secondes", raconte-t-il aujourd'hui. "Tu chutes à une vitesse de 50 mètres par seconde, moi j'ai ouvert mon parachute à 100 mètres du sol. Je ne testais pas mes limites. C'est un ensemble de trucs qui ne se sont pas très bien passés... Et je n'ai pas du tout kiffé ces deux secondes."

Une véritable frayeur pour l'acteur qui a dû penser à sa famille. "Aujourd'hui, je suis un homme assez comblé, je vis avec la femme de ma vie et j'ai une famille formidable", explique-t-il dans la suite de l'interview. Père de deux enfants, Liv et Levin, nés en 2008 et 2011 d'un premier mariage, il a en effet épousé sa femme Sandra en 2017, et vit avec elle un véritable conte de fées, comme il le montre régulièrement sur Instagram.