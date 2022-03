Toni Braxton : Mort de sa soeur Traci à 50 ans, les drames s'enchaînent dans le clan

C'est une terrible nouvelle qui touche la famille de la mythique chanteuse de R&B Toni Braxton, sa petite soeur Traci Braxton est morte à l'âge de 50 ans.

Le mari de la défunte, Kevin Surratt a déclaré à TMZ : "Le temps est venu où nous devons informer le public qu'après un an d'une série de traitements pour lutter contre un cancer de l'oesophage notre bien-aimée Traci Braxton nous a quittés." Elle était entourée par ses soeurs et sa mère quand cette dernière est décédée.

Ce samedi, la chanteuse de Breathe Again et compagne du rappeur Birdman a confirmé la tragique nouvelle sur son compte Instagram. "C'est avec un profond regret que nous vous informons du décès de notre soeur Traci, il n'y a rien besoin de dire, elle était lumineuse, une merveilleuse fille, une incroyable soeur, une adorable mère, femme et grand-mère et une chanteuse respectée. Tu nous manqueras. Traci est partie ce matin alors qu'il neigeait, notre ange est maintenant un flocon. Nous vous demandons de respecter notre intimité comme nous avons l'intention de lui envoyer de l'amour et de célébrer sa vie. Nous sommes une famille pour toujours" a-t-elle déclaré sur Instagram avec une photo en noir et blanc d'elle avec ses soeurs.