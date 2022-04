Tony Parker évoque sa toute première compagne, à l'origine d'une passion devenue un business

Tony Parker n'a jamais été un flambeur mais plutôt du genre à investir. Des millions, l'ancien basketteur français de 39 ans en a amassés tout au long de sa carrière qui a commencé très tôt. Aujourd'hui, celui que l'on surnomme TP investit dans des domaines aussi variés que les stations de ski ou le vin.

Alors que le domaine de la Mascaronne, situé dans le Var, avait besoin d'un gros coup de boost Tony Parker s'est associé à l'entrepreneur Michel Reybier pour le racheter. Un grand projet révélé il y a quelques jours dans les pages de Var Matin. "Je suis heureux de m'associer à Michel Reybier avec qui l'envie d'avancer sur un projet commun fut une évidence. J'ai à coeur de m'investir à ses côtés et de porter encore plus loin ces domaines d'exception", avait fait savoir Tony Parker après avoir signé leur nouvelle collaboration à Saint-Tropez, sans en dévoiler le montant.

L'ancienne star des Spurs de San Antonio s'est entretenu avec Le Figaro au sujet de cette nouvelle actualité business. Dans l'édition du 16 avril 2022, on découvre ainsi que sa passion pour le vin remonte à loin, très loin, alors qu'il n'était qu'un adolescent. Une fille, et la famille de celle-ci, a développé son attrait pour les bons cépages. "Ma passion pour le vin date de mes 16 ans. Mon premier love, ma compagne d'alors, m'a initié à la gastronomie, confie-t-il au Figaro. Quand je ne jouais pas, le dimanche, son père nous emmenait dans les restaurants étoilés. J'ai découvert les grands vins, un monde que j'ignorais. A la maison, il n'y avait pas de vin, ce n'était pas dans la culture de mon père américain et de ma mère néerlandaise."

Cette passion pour le vin, Tony Parker l'a sans aucun doute partagée avec Eva Longoria. Tout comme lui, l'actrice américaine en est très fervente et se montre très fréquemment en pleine dégustation sur les réseaux sociaux. Tony Parker et Eva Longoria ont été mariés de 2007 à 2011. TP a ensuite été marié à la Française Axelle Francine, avec qui il a eu ses deux fils Josh, bientôt 8 ans, Liam 4 ans et demi. Le couple a divorcé en 2020. Depuis un peu plus d'un an, l'ancien basketteur avec l'ex-joueuse de tennis Alizé Lim. Tous deux avaient officialisé leur relation en mars 2021.