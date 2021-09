Tony Yoka impliqué dans une affaire de corruption et bientôt déchu de son titre olympique ?

C'est une annonce qui a fait l'effet d'une déflagration dans le petit monde de la boxe. Selon les informations révélées par plusieurs médias britanniques, dont The Guardian et le Daily Mail, une enquête pour corruption est sur le point d'éclater et d'éclabousser un nombre considérable d'acteurs majeurs de ce sport. Et cette enquête s'intéresse plus précisément au tournoi de boxe des Jeux olympiques de Rio qui se sont déroulés en 2016. Un tournoi au cours duquel notre champion national, Tony Yoka, a brillé de mille feux pour ramener une magnifique médaille d'or au clan français.

C'est le professeur de droit canadien Richard McLaren, déjà auteur de plusieurs révélations d'importance sur le noble art qui devrait transmettre les informations glanées. Selon les informations sorties dans la presse, sept à dix combats des JO de Rio sont suspectés de corruption, dont la finale des poids lourds, remportée par le compagnon d'Estelle Mossely contre l'Anglais Joe Joyce. Si jamais ces soupçons sont avérés, "le résultat du combat est susceptible d'être inversé", fait savoir le Daily Mail. À l'époque des faits, Tony Yoka avait battu son adversaire sur décision des juges par 2 voix à 1.

Une bien sombre affaire dans laquelle le nom de Tony Yoka n'est pas directement cité, au contraire de Karim Bouzidi, directeur exécutif de l'Association internationale de boxe amateur à l'époque et qui aurait organisé la corruption en orientant la décision des juges en fonction des rencontres. Aucun autre combat impliquant des boxeurs Français n'est pour le moment cité dans cette affaire.

Pour l'heure Tony Yoka n'a pas encore réagi à ces accusations de corruption, mais l'on devrait en savoir plus dans les prochaines heures sur cette affaire puisque le professeur Richard McLaren doit tenir une conférence de presse dans la journée du côté de Lausanne, en Suisse.