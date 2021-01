Tony Yoka "sonné" par la mort brutale du boxeur Jaoid Chiguer à 35 ans

Le monde de la boxe est en deuil après la perte de l'un des siens. Jaoid Chiguer est mort brutalement le lundi 25 janvier 2021, comme l'a rapporté L'Est Républicain. Le sportif originaire de Troyes s'est éteint à l'âge de 35 ans.

Selon les premiers éléments, le corps de Jaoid Chiguer a été retrouvé sans vie dans la salle du Boxing Club de Troyes en début de soirée. Il aurait été victime d'un malaise cardiaque. Celui qui avait participé aux Jeux Olympiques de Pékin en 2008 - et avait été éliminé au 2e tour - avait récemment pris sa retraite. Jaoid Chiguer avait décroché une médaille de bronze aux championnats d'Europe welters à Liverpool en 2008 ou encore d'un titre de champion de France amateurs en 2010 au cours de sa carrière. Après l'arrêt de celle-ci, il avait fondé le club du Boxing Club de Troyes et jouissait d'une belle réputation, notamment dans son quartier d'origine de La Chartreuse.

Très ému en apprenant la mort de Jaoid Chiguer, Tony Yoka lui a rendu hommage sur sa page Instagram. "Le temps passe tellement vite. On en a vécu des moments ensemble, des bons comme des mauvais. Toujours serviable et de bonne humeur. Je suis sonné par ta disparition aujourd'hui. On s'est vu il y a un an pour les jeunes de ton club et je ne réalise pas que c'était la dernière fois. Merci pour tous tes conseils et pour ce que tu faisais pour les autres. Repose en paix mon frère Jaoid Chiguer", a écrit le boxeur professionnel de 28 ans et mari de la boxeuse Estelle Mossely. Ce message poignant est accompagné de quatre photos sur lesquelles les deux boxeurs apparaissent ensemble.