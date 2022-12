Top 3 des jeux de société animaliers Goliath en réduction pour Noël

Achetez ce jeu de société Croc Dog de Goliath sur Amazon pour 18,00 €

Croc Dog a volé tous les os des chiens du quartier. Vous et le reste de votre famille décidez de devenir justiciers en les récupérant. Parce que chaque chien a droit à son nonos ! Mais attention, le bulldog est vraiment féroce, voire complètement fou. S'il vous surprend en train de lui prendre ses os, gare à la morsure. Vous attendez donc qu'il soit plongé dans un sommeil profond pour agir. L'objectif va être de ne jamais le réveiller.

Chacun votre tour, vous allez tirer une carte. Elle indiquera le nombre d'os que vous devrez attraper et leurs couleurs. Munissez-vous de la pince et en avant. Piochez les os demandés dans la gamelle en restant le plus discret possible. Si vous réussissez, c'est au joueur suivant. Mais si vous êtes trop bruyant, Croc Dog se réveille en furie et vous êtes éliminés. Le dernier compétiteur à ne pas se faire prendre est déclaré grand vainqueur ! Qui aura l'âme d'un cambrioleur ?

C'est ainsi que les écureuils continuent à amasser le plus de noisettes possibles comme Gobe Noix de Goliath. Mais attention à ne pas avoir les yeux plus gros que le ventre sinon, c'est la perte des réserves assurée. Et cela profitera à des petits chenapans. Faites preuve de rapidité et d'habileté avec ce jeu de société animalier.

Amassez un maximum de noisettes pour votre cachette