Top 3 des meilleurs jeux d'éveil pour l'apprentissage de votre tout-petit !

L'importance des jeux d'éveil chez les bébés

Dès les premiers instants de sa vie, votre bébé partira à la découverte de ses sens et de son corps. Il est donc important qu'il développe, à son rythme et de façon autonome, à appréhender la vie à sa manière. Pour ce faire, les jeux d'éveil sont ce qu'il y a de mieux pour développer les capacités de votre enfant !

Lorsque votre bébé voit le jour, durant les premières semaines et les premiers mois, les jeux ne l'intéresseront pas vraiment. Il voudra en partie manger, dormir, mais surtout être blotti contre vous et entendre votre voix pour être rassuré. Il n'est donc pas utile de le stimuler avant ses 3 mois.

Des hochets, des livres avec différentes matières, des jouets en bois aux couleurs contrastées, un mobile... Il existe une multitude de jeux, adaptés à tous les âges que traversera votre enfant. À trois mois par exemple, il vaut mieux privilégier des jouets légers et doux pour que votre bébé puisse les agripper facilement ! Dès ses 6 mois, vous pourrez oser des jouets plus durs comme des jeux en bois ou de plus gros objets en plastique.

Pour un enfant, jouer à des jeux lui permet de laisser libre cours à son imagination et de découvrir ses centres d'intérêt ! C'est une activité naturelle nécessaire à son développement personnel. Cela sert à développer sa motricité, découvrir le langage mais aussi créer ses premiers liens sociaux !

Découvrons sans plus attendre 3 jeux d'éveil, utiles au développement de votre enfant !