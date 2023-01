Top 3 des produits pour les ongles

Achetez ce kit de capsules américaines Tomicca à 28,99 € sur Amazon

Une pose de faux ongles chez une esthéticienne, c'est un certain coup. Il faut également bloquer un créneau de plusieurs heures entre le trajet et la pose pour obtenir ces ongles de rêve. Tous ces éléments sont assez décourageants. Ne renoncez pas à vos ongles chéris et tournez-vous vers une solution at-home, j'ai nommé le kit de capsules américaines Tomicca. Ces 500 capsules d'ongles vous assureront une superbe manucure durant de nombreuses semaines. Vous avez en plus le choix parmi 10 tailles différentes d'ongles. À adapter selon votre humeur !

Grâce à la lime à ongles et au coupe ongles vont pouvez en plus modifier leur forme et leur longueur pour une expérience vraiment personnalisée. Un gel de colle efficace de 15 mL est là pour fixer les capsules et empêcher la catastrophe de la perte de l'une d'entre elles. La lampe à ongles est enfin là pour fixer le tout. Ces ongles n'attendent plus que vous !