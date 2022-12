Top 4 des soins pour cheveux à adopter

Achetez la crème de lissage vapo-activée de Steampod sur Amazon pour 15,56 €

Le lissage, c'est la technique ultime pour des cheveux au rendu brillant et sans ondulations. Mais la plupart des lisseurs, avec leur technique de chauffe, peuvent abîmer la fibre capillaire. On essaie donc de l'utiliser avec modération, quitte à ne le ressortir que pour les grandes occasions, c'est quand même dommage. Obtenez donc des cheveux sans frisottis quand vous le souhaitez avec cette crème de lissage vapo-activée de Steampod. Son action est double. Appliquez-la avant d'utiliser votre appareil, et vos cheveux seront nourris en amont. Leur nutrition est en effet augmentée de 78 %. Ce produit va en plus protéger la fibre de la chaleur du fer. Et ce jusqu'à 210 °C. Les frisottis disparaissent automatiquement d'eux-mêmes.

Autre problème auquel on est à chaque fois confronté lorsque l'on se lisse les cheveux, les éléments extérieurs. Il suffit d'une petite pluie ou même d'une pointe d'humidité pour réduire à néant des dizaines de minutes de travail esthétique. C'est pour répondre à ce problème que la crème Steampod protège vos cheveux de l'humidité durant 48 h. Sortir ne sera plus une épreuve. Ajoutez à cela une action de voile anti-dépôt et anti-pollution et tous vos problèmes disparaissent. C'est l'association de vitamine E, protéine végétale de blé et acides aminés qui permet d'obtenir cette formule de haute qualité. Il ne reste plus qu'à la tester !

3. Protégez vos pointes avec le sérum concentré haute-définition de Steampod

Quelle est la partie des cheveux qui s'abîme le plus rapidement ? Les pointes bien sûr. N'étant pas protégées bien au milieu des cheveux, elles subissent toutes les attaques. Les conserver en bonne santé est un vrai parcours du combattant. Encore plus si l'on a l'habitude de lisser ses cheveux. Pour contrer ce phénomène et profiter de ses longueurs le plus longtemps possible, le sérum concentré haute-définition de Steampod est la solution ultime. Même pendant le lissage, le bas de votre chevelure sera protégé. Ce produit est en plus affiché sur Amazon à un prix vraiment accessible. Vous n'aurez en effet à dépenser que 13,46 € pour vous le procurer.

Des pointes renforcées et nourries avant le lissage