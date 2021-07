Top Chef : 1er bébé pour deux ex-candidats, en couple ! Discrète annonce en photo...

Les deux anciens candidats de Top Chef ont donc accueilli une adorable petite fille prénommée Ambre et qui est désormais âgée de deux mois. Sur la photo, la belle Vanessa Robuschi affiche une mine fatiguée, par l'accouchement sans aucun doute, mais esquisse un sourire. Une nouvelle vie de famille s'annonce pour le couple !

En 2015, après son élimination du concours avec Philippe Etchebest, Hélène Darroze ou encore Michel Sarran, Adel Dakkar s'était estimé "gagnant", malgré sa cinquième place, de par sa rencontre avec Vanessa. "On s'est trouvés, on est fusionnels tous les deux. C'était un vrai coup de pouce du destin parce qu'elle n'était pas censée être sélectionnée, elle était sur la liste d'attente et nous a rejoints au dernier moment. Ensuite elle a été contactée pour faire une publicité et moi aussi, cela nous a permis de nous retrouver plus souvent...", avait-il déclaré à TV Mag.

C'est désormais à quatre, avec Lisa, née des amours passées de Vanessa Robuschi avec son ex-compagnon, que la petite famille évolue.

Toutes nos félicitations à l'heureux couple pour l'arrivée de l'adorable Ambre !