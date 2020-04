Top Chef 2020: Gratien éliminé, Jean-Philippe de retour, boîte noire d'exception

Après une semaine de suspense, les téléspectateurs de M6 ont pu découvrir la suite de l'épisode de Top Chef 2020 du 8 avril. Gratien, Mory et Adrien étaient en dernière chance. Et grosse surprise, Justine, Nastasia et Jean-Philippe ont fait leur retour pour les affronter dans l'espoir de réintégrer le concours.

Dernière chance

Gratien, Mory, Adrien, Justine, Nastasia et Jean-Phillipe devaient sublimer de la salade. En une heure, il devait faire un plat gastronomique avec cet ingrédient.

Le plat de Gratien : Sucrine rôtie au lard et croûtons, coulis de batavia, mesclun de frisée et pousses de betterave

Le plat de Mory : Laitue braisée farcie de coeurs de laitue, tartare de laitue, crème de laitue

Le plat d'Adrien : Sucrine rôtie fumée au sapin, coulis de roquette, chips de pain, oeufs de poisson et crevettes frites

Le plat de Justine : Gelée de roquette, velouté de laitue, coulis de mâche et bruschetta

Le plat de Nastasia : Sucrine braisée glacée au soja et agrumes, condiment cresson et cacahuètes

Le plat de Jean-Philippe : Ballottine de laitue braisée glacée au jus de veau, tombée de sucrine, salade d'herbes et velouté de laitue

Après délibération, c'est le plat d'Adrien qui a été le coup de coeur d' Hélène Darroze, Philippe Etchebest, Paul Pairet et Michel Sarran. L'assiette la moins bien placée était celle de Gratien. Mory réintégrait donc la brigade de Paul Pairet et le gagnant d'Objectif Top Chef était face aux anciens. S'il a fait mieux que Justine et Nastasia, il a été moins bon que Jean-Philippe. Gratien a donc été éliminé, et son rival a pu réintégrer le concours dans la brigade de Philippe Etchebest.

Une boîte noire périlleuse

L'épreuve de la boîte noire était de retour. Mais cette année, les candidats avaient une difficulté supplémentaire, car le plat a été élaboré par le chef 16 étoiles Pierre Gagnaire. Et il l'a réalisé simplement pour le concours : assiette de tourteau, huître et foie gras, jus de betterave et crème de maïs. Avec l'aide de leur chef de brigade, ils ont tenté de décrypter tous les aliments pour reproduire à l'identique la recette complexe, sans jamais la voir. Pour l'occasion, la brigade de Philippe Etchebest était associée à celle de Paul Pairet et celle d'Hélène Darroze à celle de Michel Sarran.

Brigade de Philippe Etchebest et Paul Pairet

Adrien et Jean-Philippe sont les premiers à être entrés dans la boîte noire pour identifier les aliments. Ils ont trouvé la chips d'oignon, la saint-jacques, la betterave, l'huître, le foie gras, la salade et la pomme de terre. Une heure plus tard, Philippe Etchebest et Paul Pairet ont fait leur entrée dans la boîte, après le débrief de leur équipe. Ils ont identifié tous les éléments, excepté le maïs. Mory est ensuite entré quelques secondes pour découvrir le dressage.

Brigade d'Hélène Darroze et Michel Sarran

Diego et David sont les premiers à être entrés dans la boîte noire pour identifier les aliments. Ils ont trouvé l'huître, la pomme de terre, la betterave, le tourteau et le foie gras. Il leur manquait la saint-jacques, le maïs et l'oignon. Une heure plus tard, les chefs de brigade ont fait leur entrée dans la fameuse boîte après le débrief de leur équipe. Dans le plus grand calme, ils ont identifié la plupart des aliments... excepté la chips d'oignon. Tous se sont mis aux fourneaux pour s'occuper des préparations. Mallory est ensuite allé dans la boîte noire pour voir le dressage, durant quelques secondes.

Place aux délibérations. Aucune des équipes n'a identifié la crème de maïs, mais les autres éléments y étaient. C'est l'équipe d'Hélène Darroze et Michel Sarran qui a remporté l'épreuve. Mallory, David et Diego sont donc qualifiés pour la semaine prochaine. Adrien, Mory, Jean-Philippe et Martin devront s'affronter et tout donner pour ne pas finir en dernière chance.