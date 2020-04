Top Chef 2020 : Nastasia éliminée, Philippe Etchebest critiqué par Hélène

La compétition fait toujours rage dans Top Chef 2020 (M6), malgré la tristesse qui a suivi l'élimination de Justine. Pour cette septième semaine, neuf candidats sont toujours en lice dans l'espoir de séduire les chefs Philippe Etchebest, Paul Pairet, Michel Sarran et Hélène Darroze. Résumé de la soirée !

Qui peut battre Philippe Etchebest ?

Il faut l'avouer, c'est l'une des épreuves les plus attendues. Cette année encore, les participants se sont frottés au chef de 53 ans. Pour le battre, ils devaient réaliser les meilleures assiettes gastronomiques sur le thème des cucurbitacées. Pour ce faire, ils étaient épaulés par le chef trois étoiles sacré Meilleur ouvrier de France Gilles Goujon. Pour la première fois, Paul Pairet, Michel Sarran et Hélène Darroze devaient juger cette épreuve sans savoir que Philippe Etchebest y avait participé. Ce n'est qu'au moment du verdict qu'ils ont découvert le pot aux roses. Les candidats avaient une heure et demie pour réaliser leur plat, la star de Cauchemar en cuisine n'avait que quarante-cinq minutes.

Brigade de Paul Pairet

Pour la première fois, Adrien Cachot... a couru. La force tranquille souhaitait à tout prix battre Philippe Etchebest, il était plus motivé que jamais ! Avec son binôme Mory Sacko, ils sont partis sur une tarte de pastèque au balsamique, de la salade de homard et pastèque, une tranche de pastèque rôtie et du jus de homard corsé. "Une belle idée" selon Gilles Goujon.

Brigade Philippe Etchebest

Gratien Leroy et Martin Feragus étaient une nouvelle fois associés, de quoi effrayer leur chef, car, ensemble, ils ont toujours fait des étincelles. Ils ont eu l'idée de préparer un concombre farci, des pickles et de la purée de concombre, de la gelée d'eau de concombre et un concombre grillé. Gilles Goujon leur a conseillé de faire attention au goût, car c'était un produit difficile à travailler.

Brigade d'Hélène Darroze

Mallory Gabsi et David Galienne forment une équipe de choc. À plusieurs reprises, ils ont remporté des épreuves ensemble. Tous deux se sont mis d'accord pour préparer une raïta : de la sauce du sous-continent indien à base de yaourt et de légumes. Leur recette ? De la raïta, de la gelée de concombre-gingembre et cornichon, des tagliatelles de concombre, du haddock fumé et du caviar végétal. "Attention à ce que ce ne soit pas trop relevé", a mis en garde Gilles Goujon.

Brigade de Michel Sarran

L'ancien membre de la brigade de Philippe Etchebest Diego Alary et Nastasia Lyard avaient un petit avantage. Cette dernière a déjà travaillé avec Gilles Goujon et connaissait donc ses goûts. Tous deux avaient préparé des ravioles végétales, un voile d'eau de concombre, du melon rôti, du lait de concombre et du jus de concombre et melon.

Philippe Etchebest

Malgré le manque de temps, Philippe Etchebest courait partout afin de rattraper son retard. Gilles Goujon tentait bien de le déstabiliser, en vain. Le chef se concentrait sur sa recette : un cornichon glacé au fumet de poisson, de la mousse et de la gelée de cornichon au vinaigre, du ketchup de cornichon et une huître.

Place à la dégustation. Chacun de leur côté, Hélène Darroze, Paul Pairet et Michel Sarran ont goûté les plats. Paul Pairet et Michel Sarran ont aimé la prise de risque de Philippe Etchebest (sans savoir que c'était son plat, rappelons-le) et ils ont trouvé que c'était un plat plus que maîtrisé. Hélène Darroze a quant à elle admis auprès de Stéphane Rotenberg que ce n'était "pas trop [sa] tasse de thé" à première vue. Si en le dégustant, elle a finalement trouvé "ça intéressant", elle n'était malgré tout pas totalement conquise. On vous laisse imaginer leur surprise en découvrant que Philippe Etchebest avait participé. "T'es le plus grand des menteurs, jamais plus je ne te ferai confiance", a lancé Hélène. Au final, la dernière place était occupée par Mallory et David, la quatrième position par Nastasia et Diego, la troisième position par Philippe Etchebest (son plus mauvais score depuis le début de l'émission). Gratien et Martin et Mory et Adrien ont donc réussi à le battre et à se qualifier pour la semaine prochaine.

Comme des poissons dans l'eau... ou pas

Pour la deuxième épreuve, les candidats ont retrouvé la gagnante de la saison 2 de Top Chef Stéphanie Le Quellec. La cheffe deux étoiles leur a demandé de reproduire à l'identique son plat signature : le rouget cuit de peur. Un défi très technique. Ils étaient jugés sur le visuel dans un premier temps, puis sur le goût. Les participants devaient faire attention au travail du poisson, au laquage aux sucs de bouillabaisse, au marbrage, puis au dressage de la garniture. Attention aux arêtes qu'il fallait enlever.

Brigade d'Hélène Darroze

Le chef étoilé David Galienne n'a pas caché que c'était une cuisine qui ne lui était pas familière. Pour coller les deux filets de rouget, c'est de la fécule de maïs qu'il fallait utiliser, alors que le candidat voulait le faire en ballottine. De quoi inquiéter sa chef de brigade. Il a aussi eu du mal avec le laquage et le marbrage au départ, mais il a fini par rattraper le coup. Heureusement, il ne s'était pas trompé sur le mode de cuisson.

Mallory travaille dans un restaurant de poisson et n'avait donc pas le droit à l'erreur. Il a bien enlevé les arêtes et a opté pour le blanc d'oeuf pour coller les rougets. Alors qu'il voulait faire une cuisson à basse température, Stéphanie Le Quellec l'a mis en garde. Mais ne sachant pas du tout comment faire, il a suivi son idée. Il l'a écoutée en revanche après qu'elle lui a fait savoir que le marbrage ne se faisait pas au blender. Heureusement, il a maîtrisé le laquage. Ce n'était donc pas un sans faute.

Brigade de Michel Sarran

Nastasia a l'habitude de travailler la viande plutôt que le poisson. C'était donc un défi de taille, d'autant plus qu'elle suit la carrière de Stéphanie Le Quellec de près et savait à quel point ses plats étaient techniques. Mais elle s'en est bien sortie au départ. Très vite, elle a compris que la fécule de maïs lui permettrait de coller ses filets et qu'il fallait les cuire à forte température, mais pas longtemps. Le laquage et le marbrage n'avaient pas non plus de secret pour elle. Le souci ? Elle avait oublié ses rougets qui étaient en train de cuire et devait donc sauver ses poissons pour ne pas aller en dernière chance.

De son côté, Diego pensait qu'il fallait faire une cuisson douce et était donc "à côté de la plaque" comme l'a fait remarquer Michel Sarran. Il comptait sur l'étape du laquage pour le cuire un peu plus. Mais son rouget commençait à s'effriter, il l'a donc enlevé trop tôt. "Ce n'est pas laqué", a lancé Michel Sarran. Il n'a pas eu plus de chance pour le marbrage.

Place à la délibération. Stéphanie Le Quellec a éliminé l'assiette de Nastasia sur le visuel. Après avoir dégusté les trois autres assiettes, elle a choisi de qualifier David. Mallory est donc parti en dernière chance. Michel Sarran a dû choisir entre Nastasia et Diego. Il a envoyé la jeune femme sauver sa peau.

Dernière chance et élimination

Pour la dernière chance, Mallory et Nastasia se sont affrontés sur le thème de la pomme. Ils avaient une heure pour faire leur assiette.

Mallory a réalisé des pommes confites dans un sirop cidre-vanille, du gel de pomme, des pommes crues, des tuiles et des crêpes au sarrasin.

Nastasia est partie sur un plat salé pour se démarquer. Elle a préparé des pommes laquées au miso, un condiment pomme-oeufs de saumon-miso, des beignets de pomme, de la crème de mascarpone-jus de pomme.

Au final, c'est Nastasia, la dernière femme encore en compétition, qui a été éliminée de l'aventure.