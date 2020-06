Top Chef 2020 : Où manger les plats de David Gallienne et Adrien Cachot ?

Top Chef touche à sa fin. La grande finale de la saison 11 du programme sera diffusée ce mercredi 17 juin 2020 sur M6 et les téléspectateurs sauront enfin qui de David Gallienne ou d'Adrien Cachot sera vainqueur de cette édition au niveau particulièrement élevé. Si Top Chef se termine, les candidats gardent leurs tabliers hors caméra ! Voici où déguster leurs succulentes préparations.

Une cuisine artistique chez David Gallienne

David Gallienne a su briller dans les épreuves depuis le début de la compétition. Il faut dire que ce candidat a quelque chose en plus... une étoile ! Ce trentenaire de la brigade d'Hélène Darroze a, après des années de collaboration, succédé à Éric Guérin au poste de chef du Jardin des plumes, restaurant étoilé situé à Giverny en Normandie. David Gallienne propose à ses clients trois menus : L'artiste en trois tableaux et au prix de 90 euros, À la plume en cinq tableaux et au prix de 102 euros puis L'Impressionniste en sept tableaux et au prix de 115 euros. Au déjeuner, une formule baptisée La Toile blanche du chef est proposée à 55 euros.

Au menu, divers mets allant de la viande au poisson. David Gallienne et son équipe proposent par exemple un saint-pierre cuit sur la pierre accompagné de fenouil, suc de bouillabaisse et verveine. Les férus de cuisine asiatique se régaleront en choisissant le canard au barbecue servi avec des ban bâo de cuisses aux herbes du jardin. De quoi se régaler !

De l'originalité dans l'assiette d'Adrien Cachot

Tout au long de son parcours dans Top Chef 2020, Adrien Cachot s'est démarqué par son air détaché et surtout ses propositions gustativement parlant osées. Une cuisine que l'on retrouve dans les assiettes de son restaurant Le Détour, situé dans le 9e arrondissement de Paris. Parmi ses associations originales, on retrouve à la carte un coeur de boeuf mariné accompagné d'une crème aigre, de harissa et de radis croquants. Mais les associations les plus audacieuses sont dans ses desserts. Adrien Cachot réalise une île flottante à l'asperge ou encore une assiette à base d'avocat, de banane et de chocolat.

Et inutile de payer le prix fort pour se régaler. En effet, au déjeuner, un menu comprenant entrée, plat et dessert coûtera 28 euros. En revanche, pour la même chose en soirée, il faudra débourser 32 euros. Enfin, pour 45 euros, les clients d'Adrien Cachot auront droit à un menu spécial dégustation avec six plats et des surprises !