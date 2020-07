Top Chef 2020 : Un candidat bientôt marié, annonce en photo

Le public avait pu faire la connaissance de Fleur dans Top Chef 2020. Dans l'épisode du 6 mai, elle était venue soutenir Martin avant une épreuve. Et le candidat n'avait eu que de tendres mots à son égard. "Ma compagne, c'est mon pilier dans ma vie. C'est la plus belle rencontre que j'ai faite. Elle m'a offert le plus beau des cadeaux, notre petite fille qui est absolument sublime et merveilleuse. (...) Fleur, je lui dois tout. Elle m'est essentielle dans la vie de tous les jours. Elle croit en moi", avait-il confié. Mais le petit cachottier n'avait pas dévoilé leur mariage à venir à l'époque.

Il faut dire que Martin est très pudique et qu'il préfère préserver sa vie privée. Mais la nouvelle était si importante qu'il a sans doute fait une exception en partageant son bonheur à venir. Toutes nos félicitations à l'heureux couple !