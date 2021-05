Top Chef 2021 : La femme d'un candidat bientôt au casting ? Inscription faite !

Le concours Top Chef est extrêmement prisé. De nombreux jeunes chefs s'inscrivent chaque année, espérant passer les castings. Mais les places sont chères. Cette année, sur les quinze candidats retenus, Pierre Chomet, quart-de-finaliste encore en lice dans l'émission culinaire de M6, fait sensation. Et les téléspectateurs pourraient bien découvrir sa femme Cristina Tejeda, elle aussi cheffe, dans la prochaine saison de Top Chef !

"Elle n'est pas au courant, mais je l'ai inscrite secrètement. J'espère que la production la rappellera. Cristina est plus calme, plus réfléchie que moi, et pourrait faire une très bonne candidate", confiait le candidat de Michel Sarran à nos confrères de Ciné Télé Revue début mai. Un joli geste de la part de Pierre Chomet, confiant et fier des talents de cuisinière de sa douce et tendre.

Mais la belle Cristina Tejeda est beaucoup moins sereine de son côté... En apprenant la nouvelle, la jolie brune n'a pas apprécié. "Elle m'a dit : 'Tu es con, tu es vraiment con !'", raconte le quart-de-finaliste avec humour à Télé Loisirs. Et de préciser : "Ça ne veut pas dire qu'elle sera prise hein, déjà il faut voir si la production lui propose de passer les castings. Mais je me suis dit qu'elle serait une bonne candidate, elle a un beau profil, les épaules pour le faire, et elle n'a pas du tout le même caractère que moi. Ce n'est pas quelqu'un de speed comme moi, c'est plutôt la force tranquille. Il n'y a pas que Michel Sarran qui me canalise !"

Cristina, la femme de Pierre Chomet, "a peur qu'on se moque d'elle"

Si elle ferait une candidate parfaite pour Pierre Chomet, Cristina Tejeda, qui a travaillé pour la reine d'Angleterre, a une crainte. "Ce qui lui fait peur, c'est qu'elle parle français mais avec son petit accent espagnol qui moi me fait tomber sous le charme à chaque fois. Je pourrais me rouler par terre pour son accent, lâche-t-il, très amoureux. Elle, c'est ce qui la dérange un petit peu, elle a peur qu'on se moque d'elle. Je lui ai dit que c'était n'importe quoi, que son accent était magnifique."

En attendant de savoir si la jolie Cristina Tejeda intègrera la treizième saison de Top Chef en 2022, et si Pierre Chomet se qualifiera pour la demi-finale ce mercredi 19 mai 2021, le couple coule des jours heureux. En plus d'un mariage, les tourtereaux sont comblés par l'arrivée de leur petit garçon en décembre dernier.