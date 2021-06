Top Chef 2021 : Mohamed Cheikh recalé du casting... puis rappelé par la prod ! Explications...

Le grand gagnant de Top Chef 2021 est Mohamed Cheikh, sacré après une finale serrée face à Sarah Mainguy. Le jeune chef de 28 ans remporte alors la belle somme de 54 860 euros ! Mais l'histoire aurait pu être toute autre pour lui. En effet, il a dans un premier temps été recalé du casting avant d'être rappelé par la production.

En interview vidéo pour Melty sur Instagram, le candidat d'Hélène Darroze raconte comment il s'est retrouvé dans Top Chef. Et ce n'était pas gagné d'avance ! "J'avais déjà fait les castings quand j'étais au Sofitel, à l'époque. Et je manquais énormément d'assurance. Pourtant j'avais été jusqu'au bout des castings... mais ça ne l'avait pas fait", se souvient Mohamed Cheikh.

Et le futur papa de révéler avoir été rappelé par la production : "Et cette année ils m'ont recontacté, ils m'ont dit : 'Est-ce que tu es chaud ?' C'était la Covid, machin... Je me suis dit : 'Vas-y fonce, on y va !' Et donc j'ai repassé le casting et ça l'a fait. Super heureux, ça a matché quoi."

Avant Mohamed Cheikh, un autre candidat recalé et rappelé en dernière minute

Une belle surprise pour le candidat qui s'est finalement hissé jusqu'en final, et a été élu grand gagnant. Un de ses camarades de cette douzième saison a lui aussi été dans un premier temps recalé par la production avant de finalement intégrer le casting. Il s'agit de Thomas Chisholm, le franco-américain de cette édition de Top Chef. "Un ami a participé à la saison 11, j'avais également proposé ma candidature mais je n'ai pas été retenu", avait-il confié à nos confrères de L'Indépendant. Finalement, en juin 2020, il est rappelé. "Ils pensaient s'être trompés", raconte le jeune chef qui a beaucoup hésité avant d'accepter le challenge.

Même scénario pour Thomas Chisholm et Mohamed Cheikh, mais pas le même destin dans le concours culinaire de M6 ! L'un est ressorti victorieux tandis que l'autre a été éliminé à l'issue du neuvième épisode...

Encore toutes nos félicitations à Mohamed Cheikh pour cette belle victoire de Top Chef 2021 !