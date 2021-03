Top Chef 2021 : Un candidat recalé... puis rappelé ! Le mea culpa de la prod'

Dans Top Chef, le niveau est toujours plus élevé, de saison en saison. Et les candidats sont nombreux à se présenter au casting chaque année. Trop nombreux même, pour peu de places. Pour cette douzième édition, ils étaient quinze à avoir été retenu. Aujourd'hui, après les éliminations d'Adrien, Yohei, Jarvis et Mathieu, ils ne sont plus que onze en compétition. Mais l'un d'entre eux aurait pu ne jamais intégrer le casting !

Lors d'une interview accordée à nos confrères de L'Indépendant, Thomas Chisholm raconte. Ce jeune chef né à New York, ville quittée pour Perpignan, a dans un premier temps été recalé, puis la production de Top Chef a fait son mea culpa ! "J'ai toujours été fan de cette émission. Mais je ne pensais pas avoir le niveau pour participer à la version française, j'espérais faire l'Américaine où les exigences sont plus faibles", lance-t-il.

"La production m'a rappelé, j'ai hésité..."

Le candidat qui évolue désormais au sein de la brigade jaune de Michel Sarran tente tout de même sa chance. "Un ami a participé à la saison 11, j'avais également proposé ma candidature mais je n'ai pas été retenu", se souvient-il. Puis, en juin 2020, Thomas Chisholm reçoit un appel de la production qui préparait la douzième saison de Top Chef : "Ils pensaient s'être trompés." Le jeune chef n'a pas dit oui de suite... "J'ai un peu hésité car j'avais encore la déception du refus mais j'ai rapidement accepté, avoue-t-il. Chaque année, de plus en plus de candidats se présentent car l'émission devient autant populaire chez le public que dans la profession."

Une belle décision puisqu'il a passé les premières étapes jusqu'à intégrer la brigade de Michel Sarran et conserver sa place jusqu'à présent ! D'ailleurs, sans spoiler son parcours, Thomas Chisholm confie en être "très content". Après une telle expérience, ce jeune chef très porté sur l'art – du dressage, notamment – sait ce qu'il veut : "Aujourd'hui, mon objectif est de rentrer sur Perpignan pour ouvrir mon propre restaurant."

