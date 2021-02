Top Chef 2021 : Mohamed proche d'un autre candidat et de Stéphane Rotenberg bien avant le tournage

Mohamed Cheikh s'est rendu place Vendôme à Paris, où se situe le prestigieux établissement récompensé, avec un ami à lui, Maxime Louis qui officie comme chef de partie pâtisserie au Four Season Hôtel George V. Sur place, Mohamed a rencontré Stéphane Rotenberg et pris la pose à ses côtés. "Soirée du Chef de l'année remplie de rencontres, de conseils et de rigolades...", écrivait-il en légende de photos de l'événement sur Facebook. Le jeune passionné était loin de se douter à l'époque qu'il retrouverait le célèbre animateur dans Top Chef...

Mais ce n'est pas le seul secret bien gardé du candidat qui évolue, avec Sarah et Chloé, dans la brigade d'Hélène Darroze. En effet, en commentaires, un participant à Top Chef 2021 se manifeste. "C'est mon pote qui a gagné, Charles-Antoine. Ça va l'ancien ?", lance Pierre Chomet, membre de la brigade de Paul Pairet. Et Mohamed de lui répondre : "Yes et toi le Thaï ?" Un échange qui date d'il y a plus de trois ans, au moment de la publication de la photo.

En plus d'avoir croisé Stéphane Rotenberg, Mohamed Cheikh connaissait bien son camarade Pierre Chomet !