Top Chef 2021 : Sarah Mainguy et Mohamed Cheikh en finale, où manger leurs plats ?

Ils étaient quinze au départ, ils ne sont plus que deux à se disputer le titre de grand gagnant de Top Chef 2021. Ce mercredi 9 juin 2021, M6 diffuse la finale disputée entre la créative Sarah Mainguy et le technique Mohamed Cheikh. Et en attendant de connaître l'identité du vainqueur qui succède alors à David Gallienne, gagnant de le saison dernière, voici où goûter la cuisine des deux finalistes.

Sarah Mainguy, au Vacarme à Nantes

Dans Top Chef 2021, elle a surpris les chefs en proposant des fourmis dans son assiette lors d'une épreuve avec le chef triplement étoilé Mauro Colagreco et la ministre de la Transition Ecologique Barbara Pompili, au sein même du ministère. Au quotidien, Sarah Mainguy est cheffe de son propre restaurant baptisé Vacarme et situé à Nantes.

L'établissement se présente comme "un doux mélange entre bistrot populaire et bistronomie moderne, où les vins naturels, le café de spécialité et la gastronomie se rencontrent". Fidèle à elle-même, la finaliste propose des plats préparés à base de produits locaux.

Au menu, couteaux crus, émulsion raifort, navet long, fleurs de carotte sauvage et concombre japonais, des asperges en rémoulade, ail des ours, caviar ou des ris de veau, crème d'oseille, navet primeurs et oignon nouveau, pickles de graines de moutardes, katsuobushi. Des mets à son image, et aux prix tout doux. Compter entre 17 et 21 euros pour un menu au déjeuner, et entre 4 et 12 euros les tapas le soir.

Vacarme, 5 Rue des Bons Français, 44000 Nantes. Ouvert du mardi au samedi de 12h à 14h30 et de 19h à 23h.

Mohamed Cheikh, Manzili au jardin des plantes

Souvent arrivé deuxième dans les différentes épreuves de Top Chef 2021, Mohamed Cheikh n'attend qu'une chose : la victoire, sa consécration. Mais il a déjà tout gagné ! Il travaillait au Drugstore des Champs-Élysées avant d'intégrer le concours culinaire de M6. Et depuis début juin, Mohamed Cheikh a ouvert Manzili, son restaurant éphémère installé au Jardin des Plantes de Paris aux saveurs méditerranéennes.

"Manzili" signifie "ma maison" en arabe littéraire. Le candidat d'Hélène Darroze promet "un dépaysement gustatif". Houmous à la tahina et zaatar, tomates marinées au xérès, tartare de thon sauvage, épaule d'agneau braisée à la chermoula, mousseline de patate douce à l'huile d'argan, couscous mesfouf au raisins secs... Le ton est donné ! Un crémeux citrons, fleurs d'oranger, sponge cake basilic, dessert imaginé par Mohamed et son camarade Matthias Marc lors de la guerre des restos dans Top Chef est également au menu.

Côté tarifs, les clients doivent compter entre 7 et 16 euros pour les mezze et jusqu'à 24 euros pour un plat.

Manzili, 47 rue Cuvier, 75005 Paris. Ouvert du lundi au dimanche de 12h à 23h.